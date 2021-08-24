Зеленский вручил награды Кикабидзе, Шевченку, Монатику и Бубке
Президент Владимир Зеленский вручил звание "Народный артист Украины" Дмитрию Монатику и посмертно присвоил звание Героя Украины певцу Назарию Яремчуку
Об этом передает Еспресо.TV.
Так, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Награду получили члены семей погибших защитников. Также орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.
Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы.
В свою очередь, украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).
За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Награду вручили его сыновьям.
Орденом Ярослава Мудрого пятой степени наградили грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе, а директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллу Либанову - орденом княгини Ольги первой степени.
В свою очередь, известного футболиста, тренера национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрея Шевченко - Орденом Ярослава Мудрого пятой степени, а Орденом княгини Ольги III степени - дирегентку Оксану Линево.
Зеленский отметил наградой "Народный артист Украины" певца Дмитрия Монатика (MONATIK) и дал награды некоторым другим известным гражданам.
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