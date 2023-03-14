Медик "Волков Да Винчи" отдала Зеленскому боевой шеврон Дмитрия Коцюбайло
В день украинского добровольца, 14 марта, Владимир Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени медику батальона "Волки да Винчи" Алине Михайловой
Об этом сообщает Офис президента и "Волки да Винчи"
В свою очередь она отдала президенту боевой шеврон Дмитрия Коцюбайло - погибшего командира батальона.
"Принимая от Президента орден Богдана Хмельницкого III степени, младший лейтенант медицинской службы Алина Михайлова передала главе государства шеврон 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым командовал погибший Герой Украины, младший лейтенант Дмитрий Коцюбайло", - говорится в сообщении Офиса.
Алина Михайлова – руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", девушка погибшего в боях за Бахмут Дмитрия Коцюбайло.
- В пятницу, 10 марта, в столице простились с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на псевдо Да Винчи.
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