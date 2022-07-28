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Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным

28 июля, 2022 четверг
20:14
война с Россией

20 украинских военных получили Крест боевых заслуг за сильные поступки

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Согласно своему Указу, Президент Владимир Зеленский наградил Крестом боевых заслуг 20 украинских военных.

Как сказано в документе, "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге" достойными Креста боевых заслуг признаны:

БЕРЕГОВЫЙ Дмитрий Владимирович - командир роты специального назначения Отдельного центра специальных операций "Восток" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, капитан;

БУЛАЦИК Евгений Богданович - командир 7 бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, полковник;

ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник штаба - заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал;

ГОЛОВНЯ Юлия Васильевна - врач медицинского пункта мотопехотного батальона 30 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, лейтенант медицинской службы;

ГРИГОРЕНКО Евгений Анатольевич - командир зенитной ракетной батареи 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, майор;

ДРАПАТЫЙ Михаил Васильевич - заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал;

ЗАБЛОЦКАЯ Елена Григорьевна - снайпер 503 отдельного батальона морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, старший матрос;

КОВАЛЬЧУК Андрей Трофимович - командующий войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-майор;

ЛИННИК Дмитрий Эдуардович - командир горно-штурмовой роты 10 отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старший лейтенант;

МАРИШЕВ Руслан Владимирович - командир 90 отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, майор;

МИШАКИН Николай Николаевич - командир воинской части 3027 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, полковник;

МИЩЕНКО Сергей Алексеевич – главный сержант – командир отделения взвода противотанковых ракетных комплексов 45 отдельной артиллерийской бригады Корпуса резерва Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

НИКОЛАЕВИЧ Павлина Васильевна - командир гранатометного отделения 10 отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, сержант;

НОХРИН Денис Александрович - командир стрелкового батальона воинской части 3035 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, майор;

ПАЛАМАРЧУК Роман Николаевич – инспектор пограничной службы – водитель 10 мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, штаб-сержант;

РОГАЧЕВСКИЙ Александр Игоревич - старший оператор группы специального назначения Отдельного центра специальных операций "Запад" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, младший сержант;

РОЗЛАЧ Павел Иванович — командир 3 батальонной тактической группы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, подполковник;

СЫРСКИЙ Александр Станиславович - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник;

ТАНЦЮРА Анатолий Васильевич - командир артиллерийской боевой части среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" 29 дивизиона надводных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, старший лейтенант

ФЕДОРОВ Олег Зиновьевич - начальник управления Центра Службы безопасности Украины, полковник.

Награда "Крест боевых заслуг" была учреждена Указом Президента Украины 5 мая 2022 года. Ее вручают за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения или выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) во время ведения боевых действий. Первым ее кавалером стал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

Символично то, что прототипом нового знака отличия стала другая известная военная награда. А именно - самая высокая военная награда Украинской повстанческой армии (УПА) и Украинского Главного Освободительного Совета (УГВР) – Крест Боевой Заслуги.

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

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