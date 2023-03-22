Зеленский вручил Харькову отличие города-героя

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

В среду, 22 марта, Зеленский совершил рабочую поездку на Харьковщину.

Во время совещания глава государства передал Харьковскому городскому главе Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", которое президент присвоил Харькову с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины.

"Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - сказал президент.

"Для меня было большой честью от имени всех харьковчан получить эту награду нашему городу. Это заслуга всех нас – военных, бойцов терробороны, коммунальщиков, врачей, учителей, волонтеров, всех, кто делал все возможное, а часто и невозможно, чтобы Харьков выстоял, чтобы Харьков остался украинским городом", – написал в телеграмм-канале Терехов.

Также во время поездки Зеленский провел совещание о ходе восстановления на деоккупированных территориях области, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим гражданам. С представителями энергетической отрасли обсудил вопрос обеспечения всех населённых пунктов Харьковщины электроэнергией.