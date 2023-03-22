Зеленский вручил Харькову отличие города-героя
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский вручил мэру Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины"
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
В среду, 22 марта, Зеленский совершил рабочую поездку на Харьковщину.
Во время совещания глава государства передал Харьковскому городскому главе Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", которое президент присвоил Харькову с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины.
"Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - сказал президент.
"Для меня было большой честью от имени всех харьковчан получить эту награду нашему городу. Это заслуга всех нас – военных, бойцов терробороны, коммунальщиков, врачей, учителей, волонтеров, всех, кто делал все возможное, а часто и невозможно, чтобы Харьков выстоял, чтобы Харьков остался украинским городом", – написал в телеграмм-канале Терехов.
Также во время поездки Зеленский провел совещание о ходе восстановления на деоккупированных территориях области, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим гражданам. С представителями энергетической отрасли обсудил вопрос обеспечения всех населённых пунктов Харьковщины электроэнергией.
- Кроме того, Зеленский заслушал доклад военного командования по оперативной ситуации в зоне ответственности ОУВ "Харьков". И наградил Героев, отличившихся во время обороны Харьковщины
- Указ о присвоении Харькову почетного знака отличия Владимир Зеленский подписал 6 марта 2022 года.
- Указом от 21 марта 2023 года президент Украины утвердил положение о награде "Город-герой Украины", а также ее рисунок
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