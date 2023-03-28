Зеленский вручил Ахтырке на Сумщине почетное отличие города-героя
Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта вручил Ахтырке Сумской области почетное отличие города-героя
Об этом он сообщил в Telegram.
Президент принял участие в мероприятиях по случаю годовщины героической обороны Ахтырки.
"Для меня честь – вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя. На Сумщине, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей – наших героев, всех украинцев и украинок", - отметил Зеленский.
"Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство – государство Украина. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь враждебный замысел против Украины, против украинского народа. Тех, кто помогал друг другу в Ахтырке, в соседних городах, городках, поселках весной прошлого года и тем самым отвоевал у врага время для многих украинских весен. Свободных весен!" – добавил он.
- 22 марта Зеленский вручил Харькову отличие города-героя.
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