Зеленский: враг определил меня как цель №1, но я с семьей остаюсь в Украине, со своим народом

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель №1, мою семью - как цель №2. Они (российские оккупанты, - ред.) хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - сказал Зеленский.



Однако глава государства заверил, что остается в Украине с украинцами.



"Знаю, что вбрасывают сейчас очень много разной информации, фейков, в том числе и о том, что якобы я уехал из Киева. Я остаюсь в столице. Остаюсь со своим народом. В течение дня я провел десятки международных переговоров, непосредственно руководил нашим государством, и я остаюсь в столице. Моя семья тоже в Украине. Мои дети тоже в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права", - сказал Зеленский.





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