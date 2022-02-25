Зеленский: враг определил меня как цель №1, но я с семьей остаюсь в Украине, со своим народом
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 25 февраля заявил, что есть много фейков о том, что он якобы покинул Украину, однако Зеленский заверил, что остается в Украине со своей семьей
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель №1, мою семью - как цель №2. Они (российские оккупанты, - ред.) хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - сказал Зеленский.
Однако глава государства заверил, что остается в Украине с украинцами.
"Знаю, что вбрасывают сейчас очень много разной информации, фейков, в том числе и о том, что якобы я уехал из Киева. Я остаюсь в столице. Остаюсь со своим народом. В течение дня я провел десятки международных переговоров, непосредственно руководил нашим государством, и я остаюсь в столице. Моя семья тоже в Украине. Мои дети тоже в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права", - сказал Зеленский.
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