Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения .

"Состоялись первые в истории наших двусторонних отношений переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау. Я отметил, что Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран. Обсудили поддержку нашего государства в международных организациях", – сказал Зеленский.

Также президент встретился с представителями африканских СМИ – из Нигерии, Южной Африки, Кении и Ганы.

"Африканские страны могут очень серьезно пострадать из-за спровоцированной Россией дестабилизации мировых рынков и глобальных отношений, в частности из-за продовольственного кризиса. И при этом в Африке есть дефицит правдивой информации о российской войне против нашего государства и профицит российской пропаганды. Сделаем все, чтобы изменить этот баланс" , – сказал он.

Зеленский добавил, что завтра, 5 августа, пройдут новые переговоры с лидером африканской страны.

20 июня президент Украины пригласил представителей Африканского Союза посетить наше государство, чтобы возобновить связи на двустороннем уровне, а также предложил начать подготовку к политико-экономической конференции "Украина – Африка".

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