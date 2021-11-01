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Зеленский впервые стал лидером антирейтинга, а разрыв во втором туре существенно сократился, - опрос

1 ноября, 2021 понедельник
11:13
Общество Владимир Зеленский

40,1% опрошенных считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей

Президент Владимир Зеленский впервые после президентских выборов 2019 года возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

На вопрос "за кого из кандидатов в президенты Украины Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?" самое большое количество опрошенных – 31,9% назвали Владимира Зеленского.


Опрос также подтвердил последнюю тенденцию снижения электоральной поддержки Зеленского. За него на выборах президента Украины готовы проголосовать 18,7% всех опрошенных.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 12,7% всех опрошенных.

Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров. Юрий Бойко – 6,2%, Дмитрий Разумков – 5,5%, Юлия Тимошенко – 5% всех опрошенных. Остальные кандидаты имеют меньшую поддержку.


Во втором туре за Владимира Зеленского готовы проголосовать 55,6% из числа тех, кто намерен взять в выборах и определился с выбором. За Петра Порошенко – 44,4%.

Как известно, в апреле 2019 года во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко – 24,45%. Таким образом, за половину президентской каденции Владимир Зеленский потерял почти 20% поддержки, зато поддержка Петра Порошенко почти на 20% выросла.

Социологи также констатируют, что о скандале Pandora Papers слышали более 60% опрошенных. В частности, что-то слышали об этом расследовании, но не знают деталей 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо проинформированы о нем. Подавляющее большинство респондентов (80,1%) считают, что это недопустимо, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом.Только 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике. Более половины опрошенных (55,3%) верят информации расследования Pandora Papers о том, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят - 16,5% опрошенных.

Более половины опрошенных слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков из российской частной армии Вагнера - "Вагнергейт". В частности, что-то слышали об этом, но не знают деталей, 36,3% респондентов, а 14,1% ответили, что достаточно хорошо осведомлены об этой ситуации. Около половины опрошенных (47,5%) ничего об этом не знают. Среди респондентов, которые хотя бы что-то знают о "Вагнергейте", 40,5% считают главной причиной срыва операции целенаправленную передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины. 15,1% осведомленных респондентов главной причиной срыва считают нехватку профессионализма и ошибки со стороны высшего политического руководства Украины, а 12,8% – непрофессионализм и ошибки работников украинских спецслужб.

Относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Несколько реже (36,2%) респонденты отвечают, что нынешняя власть (Зеленский) хуже, чем предыдущая (Порошенко). Лишь каждый пятый из опрошенных (20,1%) считают, что нынешняя власть лучше прежней.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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