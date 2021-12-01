Зеленский: впервые с начала войны на востоке Украины очередь на квартиры для ветеранов будет закрыта

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Я горжусь тем, что мы в следующем году впервые с начала войны на востоке Украины полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины", – сказал Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.



Он добавил, что сразу после этого начнется процесс обеспечения жильем военнослужащих.

Напомним, 22 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил , что в 2022 году власть собираеются полностью обеспечить жильем ветеранов АТО и переселенцев.

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