Зеленский впервые прокомментировал обвинения в отмывании денег в оффшорах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства.Инфо" об оффшорах студии "Квартал 95"
Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Факты недели" на ICTV, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Зеленского, он не увидел ничего нового в расследовании "Слидства.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах.
"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 все то же самое кино я видел на каналах Порошенко, который показывал, поэтому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, по моему мнению, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского. Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немного", - сказал Зеленский.
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Он добавил, что ни один член студии "Квартал 95" не занимался отмыванием денег.
"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - заверил Зеленский.
- Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Слидства.Инфо" "Оффшор 95", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Квартала 95" могли быть причастны к переводов $40 млн от структур, от "связанных с олигархом Игорем Коломойским".
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