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Зеленский: воины с передовой заслуживают видеть в тыловых городах, что люди помнят о войне

14 августа, 2023 понедельник
21:51
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с бойцами в разных бригадах подытожил, что защитники с передовой заслуживают видеть, что люди помнят о войне

Об этом рассказал Зеленский в вечернем обращении.

"Воины с передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, на Донбассе, на других направлениях они воюют ради Украины, они отдают жизнь ради Украины. Свободу и независимость добывает не кто-то там... там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы. Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать биться", - подчеркнул украинский лидер и добавил, что не в барах, клубах, гонках на улицах, а вполне конкретной помощью воинам.

После встречи с военными командных пунктов 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й отдельной механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила президент выделил несколько задач, над которыми необходимо будет работать.

"Важная тема – это то, как командиры могут управлять личным составом. Мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВВК… Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решения", - подытожил Зеленский.

  • Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар" и стабилизационный пункт, оказывающий помощь раненым бойцам на Бахмутском направлении.

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