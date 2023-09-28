Зеленский: военным нужно больше ПВО, будут отдельные поручения по международному направлению

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Отдельное поручение – военным, будут отдельные поручения и всем, кто занимается международным направлением: нашим воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и "шахеды" и другие ударные дроны, и российскую авиацию. И я благодарен всем в мире, кто уже помогает и готов увеличить помощь нашему государству именно такими средствами, которые способны обеспечить большую защиту от российского террора", - сказал Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших от террора, которому РФ подвергает Херсонщину.

"В эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил спасателей, волонтеров, правоохранителей и всех, кто помогает преодолеть последствия российских атак.

"Благодарю каждую и каждого, кто работает и в этой области - на Херсонщине, - и во всех других наших регионах, которые испытывают подобные удары. Харьковщина, Донетчина, Запорожье, северные области. Чрезвычайно важно, чтобы несмотря ни на что были и спасители, и спасение Когда они есть, когда жизнь спасают, террор не победит. Я благодарю всех врачей и работников ГСЧС, всех волонтеров, полицейских, всех коммунальщиков, энергетиков, местные власти и каждого, кто помогает. Я благодарю за сохранение жизней наших людей и за восстановление жизненных условий!" – сказал Зеленский.