Зеленский: Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

Об этом он заявил во время встречи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал Зеленский, отметив, что важнейшим ресурсом украинской армии "является личный состав, который нужно беречь".

Отвечая на вопрос пополнения личного состава украинской армии, Глава государства сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.

В течение суток 22 января противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар – по критической инфраструктуре в Запорожской области, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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