Зеленский во время визита в зону ООС представил нового командующего Объединенными силами

Об этом сообщила пресс-служба президента .



"Именно в этот день и именно здесь в присутствии высшего руководства государства, военного командования, жителей свободной Авдеевки хочу представить нового командующего Объединенными силами ВСУ", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что новым командующим назначен кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерал-лейтенант, боевой офицер Александр Павлюк.



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Президент поблагодарил за службу предыдущего главу Владимира Кравченко.

"Мне кажется, именно представление в такой день - день освобождения нашего украинского города на Донбассе - это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и во всех других временно оккупированных городах и селах", - подчеркнул Зеленский.