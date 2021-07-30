Зеленский во время визита в зону ООС представил нового командующего Объединенными силами
Президент Владимир Зеленский представил нового командующего Объединенными силами Александра Павлюка
Об этом сообщила пресс-служба президента .
"Именно в этот день и именно здесь в присутствии высшего руководства государства, военного командования, жителей свободной Авдеевки хочу представить нового командующего Объединенными силами ВСУ", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что новым командующим назначен кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерал-лейтенант, боевой офицер Александр Павлюк.
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Президент поблагодарил за службу предыдущего главу Владимира Кравченко.
"Мне кажется, именно представление в такой день - день освобождения нашего украинского города на Донбассе - это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и во всех других временно оккупированных городах и селах", - подчеркнул Зеленский.
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