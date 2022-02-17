Зеленский во время поездки в зону ООС вышел в Азовское море проверить охрану границ

Об этом сообщает пресс-служба Президента.



Отмечается, что глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов".



"Владимир Зеленский заслушал информацию по выполнению задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря", - говорится в сообщении.



Известно, что во время перехода акваторией судно "Капитан Чусов" приблизилось к несущим боевое дежурство судов - корабля Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малого бронированного катера Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".

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