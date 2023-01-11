Об этом сообщили в Офисе президента Украины

"По результатам переговоров есть Общая декларация. В ней отражены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы сегодняшней встречи", – рассказал Зеленский во время общения с представителями СМИ по результатам переговоров с президентами Литвы и Польши.

Совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса нашего государства по обретению полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. В частности, в ней зафиксирована поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия.

В документе также отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине.

Кроме того, декларация поддерживает созыв Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана и подтверждает поддержку создания специального международного трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.

В документе особо отмечено расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты Украины и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности.

Сегодня, 11 января, во Львове прошла не анонсированная встреча глав Украины, Польши и Литвы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Владимира Зеленского.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", - написал Зеленский.

Как добавили в канцелярии президента Польши, встреча лидеров Люблинского треугольника с участием президента Польши Анджея Дуды, президента Украины Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанаса Науседы посвящена прежде всего сосредоточению на дальнейшей помощи Украине в условиях российской агрессии, а также на поддержке прозападных интеграционных стремлений Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом во Львов. Здесь он почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами, а также провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины

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