Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

Законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине" определяет нормы использования английского в следующих областях:

в органах государственной и местной власти;

В органах местного самоуправления;

В подразделениях экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы;

В сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Согласно проекту, обязательным знание английского будет для:

работников государственной службы категории "А";

работников государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

Глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

Военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

Полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

Прокуроров;

В налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

Руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины.

Требование к владению английским языком может устанавливаться субъектом назначения кандидатов на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

В обосновании проекта отмечается, что английский является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто и в ряде других стран и территорий (Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ). Она также является одним из шести языков Организации Объединенных Наций и официальным языком Европейского Союза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.

Отмечается, что английский доминирующий на международных конференциях, в спортивных соревнованиях, научном обществе и в интернет-сообществе.

"Сейчас более 1,5 млрд человек учат английский язык в мире", - говорится в документе.

Также отмечается, что это необходимо для евроинтеграции Украины.

"Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается обособленной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском. Согласно данным за 2021 год ежегодного исследования EF English Proficiency Index по определению уровня владения английским языком в разных странах мира, Украина принадлежит странам со средним уровнем владения английским языком и занимает 40-ю позицию в рейтинге из 112 стран мира", - говорится в записке.

Проект отмечает, что это необходимый шаг для членства в ЕС.