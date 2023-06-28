Зеленский внес законопроект о предоставлении английскому статуса "языка международного общения"
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому предполагается закрепить статус английского как "языка международного общения"
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.
Законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине" определяет нормы использования английского в следующих областях:
- в органах государственной и местной власти;
- В органах местного самоуправления;
- В подразделениях экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы;
- В сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.
Согласно проекту, обязательным знание английского будет для:
- работников государственной службы категории "А";
- работников государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;
- Глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- Военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;
- Полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;
- Прокуроров;
- В налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается Кабинетом министров Украины;
- Руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины.
Требование к владению английским языком может устанавливаться субъектом назначения кандидатов на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.
В обосновании проекта отмечается, что английский является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто и в ряде других стран и территорий (Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ). Она также является одним из шести языков Организации Объединенных Наций и официальным языком Европейского Союза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.
Отмечается, что английский доминирующий на международных конференциях, в спортивных соревнованиях, научном обществе и в интернет-сообществе.
"Сейчас более 1,5 млрд человек учат английский язык в мире", - говорится в документе.
Также отмечается, что это необходимо для евроинтеграции Украины.
"Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается обособленной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском. Согласно данным за 2021 год ежегодного исследования EF English Proficiency Index по определению уровня владения английским языком в разных странах мира, Украина принадлежит странам со средним уровнем владения английским языком и занимает 40-ю позицию в рейтинге из 112 стран мира", - говорится в записке.
Проект отмечает, что это необходимый шаг для членства в ЕС.
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