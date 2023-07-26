Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
В среду, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о продлении срока проведения всеобщей мобилизации и военного положения
Об этом говорится в законопроектах №9533 и №9532 .
В связи с продолжением полномасштабной войны России в Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию.
Фото: Скрин
Последнее продление военного положения и мобилизации в Украине было установлено в мае и будет действовать до 18 августа.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшие дни Верховная Рада продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Вероятно, это будет сделано на 90 дней, как и раньше. Таким образом, они, вероятно, продлятся до 15 ноября.
Что известно о законопроектах №9533 и №9532
Военное положение и всеобщую мобилизацию сначала объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продолжали:
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года.
Предыдущие постановления президента Владимира Зеленского поступили в Раду 1 мая.
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