Об этом говорится в законопроектах №9533 и №9532 .

В связи с продолжением полномасштабной войны России в Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию.

Фото: Скрин

Последнее продление военного положения и мобилизации в Украине было установлено в мае и будет действовать до 18 августа.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшие дни Верховная Рада продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Вероятно, это будет сделано на 90 дней, как и раньше. Таким образом, они, вероятно, продлятся до 15 ноября.

Что известно о законопроектах №9533 и №9532

Военное положение и всеобщую мобилизацию сначала объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продолжали:

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

Предыдущие постановления президента Владимира Зеленского поступили в Раду 1 мая.