Законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

30 ноября 2021 года стало известно, что Офис президента готовит представление на рассмотрение ВР законопроекта о ратификации конвенции.

4 января 2022 года вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что конвенцию планируют ратифицировать в этом году.