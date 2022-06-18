Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция)
Законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.
Это первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
- 30 ноября 2021 года стало известно, что Офис президента готовит представление на рассмотрение ВР законопроекта о ратификации конвенции.
- 4 января 2022 года вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что конвенцию планируют ратифицировать в этом году.
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