Зеленский внес в Раду проект постановления по назначению Умерова министром обороны

Соответствующий проект постановления внес президент Владимир Зеленский.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. По данным нардепа Ярослава Железняка, голосование за назначение Умерова будет 6 сентября.

5 сентября Рада проголосовала за увольнение его с должности главы Фонда госимущества.

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Напомним, что 5 сентября Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Что предшествовало

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не летних, то Радина должна сдать мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

1 сентября суд признал, что Минобороны закупило некачественные пищевые продукты для военных.

3 сентября президент Зеленский сообщил о том, что Резников должен быть уволен с должности министра обороны.