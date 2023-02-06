Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
В настоящее время проект постановления направлен на рассмотрение профильного комитета.
Стоит отметить, что Василий Малюк был назначен временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины в июле 2022 года.
Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Имеет высшее юридическое образование, полученное в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.
С 2001 г. начал военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
С января 2020 перешел в Центральное управление Службы безопасности Украины на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте 2020 года назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Указом Президента Украины №174/2022 от 25 марта 2022 года присвоено воинское звание – бригадный генерал.
- Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малюк.
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