Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В настоящее время проект постановления направлен на рассмотрение профильного комитета.

Стоит отметить, что Василий Малюк был назначен временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины в июле 2022 года.

Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Имеет высшее юридическое образование, полученное в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.

С 2001 г. начал военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С января 2020 перешел в Центральное управление Службы безопасности Украины на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте 2020 года назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Указом Президента Украины №174/2022 от 25 марта 2022 года присвоено воинское звание – бригадный генерал.