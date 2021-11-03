Зеленский внес в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук .



"В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале.



3 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Андрей Таран , решением 342 народных депутатов, покинул пост министра обороны Украины.