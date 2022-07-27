Зеленский внес в Раду постановление о назначении Костина генпрокурором

Об этом сообщает сайт ВРУ.

"Дать согласие на назначение президентом Украины Костина Андрея Евгеньевича на должность генерального прокурора", - говорится в проекте постановления.

По словам нардепа Ярослава Железняка, в 10:00 должно начаться заседание правоохранительного комитета ВРУ по рассмотрению этого вопроса.

"На самом деле интриги о назначении Костина на должность нет. Голосов более чем достаточно, даже от "Голос" будет поддержка. Поэтому остается только ждать, кто будет следующим главой правового комитета ВРУ (а должность эта фартовая, уже одного главу ГБР и двух генпрокуроров дала)" , – написал он в телеграммах.

Железняк подчеркнул, что с высокой вероятностью должность следующего главы правового комитета ВРУ получит Денис Маслов, судья и юрист.

Справка: Андрей Костин – народный депутат Верховной Рады от "Слуги Народа". В 1995 году окончил Юридический институт Одесского государственного университета. Тогда же получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов. С 14 января 2020 г. является главой комитета ВР по вопросам правовой политики.

17 июля 2022 года Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора Украины.

18 июля президент подписал указ о том, что вместо отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой систему органов прокуратуры будет возглавлять ее заместитель Алексей Симоненко. Обязанности генпрокурора будут им выполняться временно.

19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.

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