Зеленский внес в парламент представление об уходе Шевченко с должности главы НБУ

Проект постановления об увольнении Шевченко зарегистрирован сегодня, 5 октября, по номеру 8104.

"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление об увольнении К.Шевченко с должности Главы Национального банка Украины. Объявлять это представление уполномочиваю Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Ф.Вениславского", – говорится в представлении.

Несколько ранее народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале писал, что новым главой Нацбанка станет Андрей Пышный, а назначат его еще на этой неделе. Нардеп Алексей Гончаренко также отмечал , что главным претендентом на должность главы Нацбанка является Андрей Пышный, который был главой правления Сбербанка с 2014 по 2020 год.