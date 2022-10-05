Зеленский внес в парламент представление об уходе Шевченко с должности главы НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины
Проект постановления об увольнении Шевченко зарегистрирован сегодня, 5 октября, по номеру 8104.
"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление об увольнении К.Шевченко с должности Главы Национального банка Украины. Объявлять это представление уполномочиваю Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Ф.Вениславского", – говорится в представлении.
Несколько ранее народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале писал, что новым главой Нацбанка станет Андрей Пышный, а назначат его еще на этой неделе. Нардеп Алексей Гончаренко также отмечал , что главным претендентом на должность главы Нацбанка является Андрей Пышный, который был главой правления Сбербанка с 2014 по 2020 год.
- Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил , что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем
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