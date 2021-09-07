Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Об этом сообщает ОПУ.

В соответствии с указом президента Украины в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:

министр инфраструктуры Украины - Кубраков Александр Николаевич;

заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины - Кузин Игорь Владимирович;

министр внутренних дел Украины - Монастырский Денис Анатольевич.

Утвержден в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

главнокомандующий Вооруженных Сил Украины - Залужного Валерия Федоровича;

министр здравоохранения Украины - Ляшко Виктора Кирилловича.

Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

бывший министр МВД - Аваков Арсен Борисович;

бывший министр здравоохранения Украины - Емец Илья Николаевич;

бывший министр инфраструктуры - Криклий Владислав Артурович;

бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины - Хомчак.

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