Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Об этом сообщает ОПУ.
В соответствии с указом президента Украины в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:
- министр инфраструктуры Украины - Кубраков Александр Николаевич;
- заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины - Кузин Игорь Владимирович;
- министр внутренних дел Украины - Монастырский Денис Анатольевич.
Утвержден в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:
- главнокомандующий Вооруженных Сил Украины - Залужного Валерия Федоровича;
- министр здравоохранения Украины - Ляшко Виктора Кирилловича.
Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:
- бывший министр МВД - Аваков Арсен Борисович;
- бывший министр здравоохранения Украины - Емец Илья Николаевич;
- бывший министр инфраструктуры - Криклий Владислав Артурович;
- бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины - Хомчак.
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