Зеленский вместе с Макроном прибыл в Брюссель на саммит ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эмманюэль Макрон прибыли в Брюссель для участия в саммите ЕС
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.
"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз", - написала глава Еврокомиссии.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола анонсировала, что Владимир Зеленский выступит перед парламентариями Союза:
"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Европейский парламент сегодня утром. Чтобы обратиться к народам Европы из Дома европейской демократии", – написала она в твиттере.
- Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
- Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
- Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию", в которой говорится о военной помощи, санкциях и восстановлении Украины.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется" после их встречи вечером 8 февраля.
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