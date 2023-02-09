Зеленский вместе с Макроном прибыл в Брюссель на саммит ЕС

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз", - написала глава Еврокомиссии.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола анонсировала, что Владимир Зеленский выступит перед парламентариями Союза:

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Европейский парламент сегодня утром. Чтобы обратиться к народам Европы из Дома европейской демократии", – написала она в твиттере.