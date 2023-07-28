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Зеленский ветировал закон, предусматривавший выделение 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора

28 июля, 2023 пятница
16:40
Экономика

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля, наложил вето на законопроект Верховной Рады о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект #9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида", - говорится в сообщении.

Верховная Рада 13 июля приняла документ, предусматривающий выделение дополнительных 573,9 миллиона гривен в завершение строительства Национального музея Голодомора.

Начавшееся в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь. Строительство второй очереди музея было начато в 2017 году, его планируют завершить в 2023 году, о чем президент Зеленский заявлял еще в 2021 году.

  • Александр Ткаченко 21 июля заявил, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.
Общество
Украина
Верховная Рада
Голодомор
Владимир Зеленский
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