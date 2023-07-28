Зеленский ветировал закон, предусматривавший выделение 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля, наложил вето на законопроект Верховной Рады о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект #9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида", - говорится в сообщении.
Верховная Рада 13 июля приняла документ, предусматривающий выделение дополнительных 573,9 миллиона гривен в завершение строительства Национального музея Голодомора.
Начавшееся в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь. Строительство второй очереди музея было начато в 2017 году, его планируют завершить в 2023 году, о чем президент Зеленский заявлял еще в 2021 году.
- Александр Ткаченко 21 июля заявил, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.
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