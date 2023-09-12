Зеленский ветировал закон об электронном декларировании

Об этом он сообщил в Telegram .

"Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы", - написал президент.

По его словам, Рада должна переголосовать закон с учетом правки о немедленном открытии деклараций.

"Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - подчеркнул Зеленский.

Что известно об электронном декларировании

Закон об э-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.

В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.

26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.

27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.