Зеленский ветировал закон об электронном декларировании
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый 5 сентября закон, предусматривающий открытие деклараций чиновников через год
Об этом он сообщил в Telegram .
"Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы", - написал президент.
По его словам, Рада должна переголосовать закон с учетом правки о немедленном открытии деклараций.
"Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - подчеркнул Зеленский.
Что известно об электронном декларировании
Закон об э-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
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