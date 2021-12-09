Зеленский ветировал закон об административной процедуре
Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект №3475 "Об административной процедуре"
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"В своих предложениях глава государства обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения должной защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением должного баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.
Зеленский предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.
Справка: закон об административной процедуре регулирует отношения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, других субъектов, которые в соответствии с законом уполномочены осуществлять властные управленческие функции принятия административного акта и его исполнения.
Действие закона не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обращениям лиц, содержащих предложения и рекомендации по формированию государственной и региональной политики, уголовному производству, оперативно-розыскной деятельности, прохождению государственной, дипломатической и военной службы и рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон "Об административной процедуре" 16 ноября 2021 года.
- 22 ноября закон подписал спикер ВР Руслан Стефанчук.
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