Зеленский ветировал закон об административной процедуре

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



"В своих предложениях глава государства обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения должной защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина", - говорится в сообщении.



Президент подчеркнул необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением должного баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.



Зеленский предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.



Справка: закон об административной процедуре регулирует отношения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, других субъектов, которые в соответствии с законом уполномочены осуществлять властные управленческие функции принятия административного акта и его исполнения.



Действие закона не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обращениям лиц, содержащих предложения и рекомендации по формированию государственной и региональной политики, уголовному производству, оперативно-розыскной деятельности, прохождению государственной, дипломатической и военной службы и рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "Об административной процедуре" 16 ноября 2021 года.

22 ноября закон подписал спикер ВР Руслан Стефанчук.