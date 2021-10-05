Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах"
Об этом сообщает Офис президента.
Этот документ определяет принципы регулирования обращения виртуальных активов.
Согласно закону, регулирование рынка осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе и через создание нового органа центральной исполнительной власти.
"Создание нового органа потребует значительных расходов из государственного бюджета. Зеленский предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.
- 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о виртуальных активах.
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