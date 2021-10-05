Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют

Об этом сообщает Офис президента.

Этот документ определяет принципы регулирования обращения виртуальных активов.



Согласно закону, регулирование рынка осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе и через создание нового органа центральной исполнительной власти.

"Создание нового органа потребует значительных расходов из государственного бюджета. Зеленский предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о виртуальных активах.