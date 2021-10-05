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Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют

5 октября, 2021 вторник
20:54
Экономика биткоин

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах"

Об этом сообщает Офис президента.

Этот документ определяет принципы регулирования обращения виртуальных активов.

Согласно закону, регулирование рынка осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе и через создание нового органа центральной исполнительной власти.

"Создание нового органа потребует значительных расходов из государственного бюджета. Зеленский предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

  • 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о виртуальных активах.

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криптовалюта
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