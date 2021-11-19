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Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

19 ноября, 2021 пятница
12:25
Общество Зеленский

Президент Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную Раду со своими предложениями законопроект, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий

Об этом говорится в карточке законопроекта, передает Еспресо.TV.

Согласно информации на сайте ВР, документ вернули с предложениями президента в четверг, 18 ноября и в этот же день направили на рассмотрение профильного комитета по правовой политике.

По словам главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 отчет партий временно прекратили и новый закон этого не возобновляет. В НАПК отметили, что все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года.

Без поправок президента отчет подается о тех обязательствах, срок которых наступил, однако их не выполнили. Соответственно недобропорядочные партийцы могут объяснять сомнительные расходы просроченным финансовым обязательством.

Кроме этого, взносами не считают работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19. Это позволяет партиям игнорировать лимиты взносов и не отражать их в отчетах.

Согласно законопроекту полномочия по контролю за партийными финансами остаются за НАПК. В то же время, предлагается уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политсил.

Так, партии должны представлять отчет об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Если в отчетах указаны недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года, а также если такой отчет оформлен с грубым нарушением установленных законом требований, госфинансирование партий должно прекратиться.

Верховная Рада должна снова рассмотреть законопроект с учетом предложений президента в течение месяца.

  • Напомним, 2 ноября 2020 года Верховная Рада приняла закон об изменении процедуры прекращения финансирования партий.
  • 9 ноября 2020 года глава НАПК Новиков призвал Владимира Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку.
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