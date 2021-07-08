Зеленский ветировал закон, который должен был запустить судебную реформу
Президент Владимир Зеленский ветировал закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей
Об этом сообщает РБК-Украина .
Президент предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в нее не менее 11 членов, по меньшей мере шесть из которых судьи (действующие или в отставке).
Зеленский предлагает установить, что на запрос члена первого состава комиссии для обеспечения осуществления его полномочий УК может привлекать помощников, переводчиков. Их финансирование может осуществляться с привлечением международной технической помощи.
Зеленский объясняет вето закона частично конкурирующими между собой правками ко второму чтению.
Одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос, а другая определяет, что для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.
- Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект , который запускает реформу судов в Украине.
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