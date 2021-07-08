Зеленский ветировал закон, который должен был запустить судебную реформу

Об этом сообщает РБК-Украина .

Президент предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в нее не менее 11 членов, по меньшей мере шесть из которых судьи (действующие или в отставке).

Зеленский предлагает установить, что на запрос члена первого состава комиссии для обеспечения осуществления его полномочий УК может привлекать помощников, переводчиков. Их финансирование может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Зеленский объясняет вето закона частично конкурирующими между собой правками ко второму чтению.



Одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос, а другая определяет, что для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект , который запускает реформу судов в Украине.