Об этом Зеленский написал в Telegram .

"Я в кабинете. Работаем ради Победы", - сказал он на опубликованном видео из кабинета президента.

Зеленский вернулся в Киев после визита в США и приступил к исполнению своих обязанностей. 21 декабря он прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.