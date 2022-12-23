Зеленский вернулся в Киев
Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в Киев после визита в США
Об этом Зеленский написал в Telegram .
"Я в кабинете. Работаем ради Победы", - сказал он на опубликованном видео из кабинета президента.
Зеленский вернулся в Киев после визита в США и приступил к исполнению своих обязанностей. 21 декабря он прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.
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