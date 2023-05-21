Зеленский в Японии обсудил с лидерами Канады и Индонезии украинскую формулу мира
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
По его словам, с Трюдо он говорил о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности и обороны, ситуации на фронте, обучении украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важности реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантической интеграции Украины.
"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас критический момент для нас и всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", - подчеркнул Зеленский.
Он отдельно поблагодарил Трюдо и Канаду за помощь в разминировании территорий.
Джоко Видодо президент Украины рассказал о ходе боевых действий в Украине.
"Акцентировал внимание на обстреле гражданской инфраструктуры нашей страны. Призвал способствовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей. Обсудили реализацию украинской формулы мира", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил Видодо за приглашение на саммит G20 в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена украинская формула мира.
- 20 мая Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также провел переговоры с премьерами Италии Джорджей Мэлони и Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюлем и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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