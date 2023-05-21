Об этом Зеленский сообщил в telegram.

По его словам, с Трюдо он говорил о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности и обороны, ситуации на фронте, обучении украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важности реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантической интеграции Украины.

"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас критический момент для нас и всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", - подчеркнул Зеленский.

Он отдельно поблагодарил Трюдо и Канаду за помощь в разминировании территорий.

Джоко Видодо президент Украины рассказал о ходе боевых действий в Украине.

"Акцентировал внимание на обстреле гражданской инфраструктуры нашей страны. Призвал способствовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей. Обсудили реализацию украинской формулы мира", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Видодо за приглашение на саммит G20 в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена украинская формула мира.