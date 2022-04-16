Зеленский: в Украине деоккупировано 918 населенных пунктов
В Украине за время войны с Россией Вооруженными силами деоккупировано 918 населенных пунктов
Об этом во время обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что в 338 освобожденных населенных пунктах заработали гуманитарные штабы.
"Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали кафиров. Объем работ – действительно колоссальный. Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти", – рассказал президент.
- Отметим, что Зеленский также рассказал об инструментах, которыми Россию принуждают к миру
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