Зеленский: в Украине деоккупировано 918 населенных пунктов

Об этом во время обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Он отметил, что в 338 освобожденных населенных пунктах заработали гуманитарные штабы.



"Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали кафиров. Объем работ – действительно колоссальный. Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти", – рассказал президент.

Отметим, что Зеленский также рассказал об инструментах, которыми Россию принуждают к миру