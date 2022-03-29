Зеленский: в Украине будет создана группа экспертов, которые будут анализировать санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает группу экспертов по контролю эффективности санкций против России.
Об этом он сообщил во время видеообращения.
Уже на этой неделе при Офисе президента заработает группа украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России.
"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось, чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира без исключения", – рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России.
"Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делается против Украины Российской Федерацией. Если санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто бы они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячами жизней", – добавил президент.
- Напомним, Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас обрабатывают дипломаты.
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