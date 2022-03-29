Зеленский: в Украине будет создана группа экспертов, которые будут анализировать санкции против России

Об этом он сообщил во время видеообращения.



Уже на этой неделе при Офисе президента заработает группа украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России.



"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось, чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира без исключения", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России.



"Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делается против Украины Российской Федерацией. Если санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто бы они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячами жизней", – добавил президент.

Напомним, Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас обрабатывают дипломаты.