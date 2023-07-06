Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные информированные источники.

Журналисты напомнили, что соглашение об экспорте зерна Черным морем истекает 17 июля. Недавно Москва заявила, что не видит "оснований для дальнейшего продления" соглашения.

"Турция помогла в заключении первоначального соглашения в прошлом году и хочет, чтобы его продлили. Его прекращение может повысить мировые цены на пищевые продукты, учитывая важность Украины как экспортера зерна", - объясняет издание.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".