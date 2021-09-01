Зеленский в США представил план трансформации Украины по проектам на $ 227 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил план трансформации Украины по проектам на $ 227 млрд
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Есть четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Более справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, этот документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Он также определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.
Зеленский отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические и инвестиционные проекты.
Так, в плане заложено более 80 проектов на общую сумму $ 227 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов и инвестиций.
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