The Guardian:

В фокусе британского издания – визит 21 декабря президента Зеленского в США, ставший первой поездкой за пределы Украины за 300 дней войны. Отмечается, что украинский лидер посетит Белый дом перед выступлением на совместной сессии Конгресса.

reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил дополнительную военную помощь Украине в размере 1,85 млрд долларов, включая систему ПВО Patriot, сообщает издание. Следует добавить, что американцы будут учить украинских военных управлять системой в третьей стране.

Медиа анализирует визит Зеленского в США, называя целью этого противостоять новой оппозиции. Отмечается, что украинский президент использует приглашение Байдена для укрепления альянса, поскольку некоторые чиновники в США критикуют огромные пакеты помощи для войны в Украине.

Также сообщается, что США рассматривают официальное признание России "государством-агрессором", а законодатели ожидают одобрения предложения от Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе вечером 21 декабря.

В то же время в Кремле заявили, что поездка Зеленского в Вашингтон ничего хорошего не принесет и Россия не видит шансов на мирные переговоры с Киевом, пишет издание. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, продолжение поставок западного оружия в Украину приведет к "углублению" конфликта.

Во время встречи с высшим военным руководством в Москве 21 декабря Путин пообещал предоставить своей армии все, что она попросит, поскольку война в Украине вступает в 11-й месяц, пишет британское издание. Российский президент заявил, что "ограничений в финансировании" военных нет. Ожидается, что Россия увеличит военные расходы в течение двух лет, ведь она готовится к длительной и дорогой войне.

Для прочтения предлагаются также истории украинских беженцев в Австралии, как семьи готовятся праздновать Рождество вдали от дома.

The New York Times:

Американское издание пишет о приезде Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом Байденом и выступит на совместной сессии Конгресса. Это первая поездка украинского лидера за рубеж с начала российского вторжения в феврале.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский расскажет в Вашингтоне о роли США в укреплении устойчивости и обороны Украины, причем на повестке дня будут угрозы России. Также говорится, что глава государства будет пытаться выйти за рамки партийной политики США и будет просить для Украины более мощное высокоточное оружие. При этом журналисты отмечают, что Зеленского ждет тяжелая борьба со многими членами Палаты представителей от республиканской партии.

reuters

Кроме того, сообщается и о выделении 1,8 млрд долларов США немедленной помощи Украине, включающей современную американскую систему противовоздушной обороны наземного базирования, включая батареи ракет Patriot. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки нового американского оружия приведут "к обострению конфликта" и "не предвещают ничего хорошего для Украины".

Журналисты NT пишут, что Зеленский годами был впутан в политику США, хоть и не из-за собственных действий, а началось все от Трампа. Что касается неожиданной поездки в Соединенные Штаты в издании говорят, что этот визит Зеленского хранился в тайне, как и в целом его местонахождение и схема передвижения с начала полномасштабной войны.

Президент РФ Владимир Путин приказал российским военным преодолеть проблемы с оснащением на поле боя и согласился на увеличение численности вооруженных сил страны. Это его последняя попытка показать миру, что он не намерен сдаваться в войне против Украины.

Также издание пишет о визите соратника Путина Медведева в Китай, где он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и обсуждали сотрудничество стран на фоне углубления международной изоляции России. При этом отмечается, что Китай все же не желает открыто поддерживать военные действия России в Украине, воздерживаясь от поставок оружия или активно помогая усилиям Москвы обойти западные санкции.

The Washington Post:

Визит президента Зеленского в США, его встреча с Байденом и выступление в Конгрессе также оказались в центре внимания американского издания. Упоминается поездка украинского главы в прифронтовой Бахмут накануне, также говорится, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси разослала письмо своим коллегам, в котором призвала их присутствовать физически на заседании в среду вечером.

Издание также пишет, что администрация Байдена объявила о предоставлении Украине самого совершенного оружия противовоздушной обороны в своем арсенале – ракетные системы Patriot, которые войдут в новый пакет помощи стоимостью почти 2 млрд долларов.

Сообщается, что согласно опросу Economist-YouGov, опубликованному в этом месяце, большинство американцев воспринимают президента Украины Владимира Зеленского благосклонно.

Медиа отмечает, что лидеры республиканцев в Палате представителей призывают своих членов выступить против двухпартийного законопроекта о расходах на финансирование всех государственных департаментов и агентств, который также включает 44 миллиарда долларов помощи Украине. В то же время лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл недвусмысленно призвал сенаторов одобрить новую помощь Украине, включенную в общий бюджет расходов, неоднократно подчеркивая, что помощь Украине не только моральна, это правильно, но это наилучшим образом будет служить интересам Америки.

president.gov.ua

Кроме того, американское СМИ предлагает исследование, что женщины в Украине сталкиваются с препятствиями для службы в армии. Журналисты отмечают, что хотя с 2014 года количество женщин в украинской армии увеличилось, их все же не допускают к выполнению боевых задач на передовой.

BBC:

Фокусная новость этого издания, как и большинства мировых СМИ, – поездка Зеленского в США, ставшая первым зарубежным визитом главы воюющего государства с начала российского вторжения в феврале.

В Белом доме подтвердили, что предоставят Украине ракетный комплекс Patriot, который будет включен в новый пакет помощи почти на 2 млрд долларов. Также Зеленский выступит перед Конгрессом и проведет ряд встреч.

Издание анализирует, кто из стран мира помогает Украине и какую боевую технику предоставляет. В целом вооружение уже предоставили 30 государств, ведь война в Украине затягивается на зимний период.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не виновата в войне в Украине, добавив, что обе страны "разделяют трагедию". А конфликт является результатом "политики третьих стран", отмечает СМИ.

CNN:

Главный месседжем в освещении российско-украинской войны американским изданием 21 декабря стала поездка Владимира Зеленского в США. Медиа анализирует, почему неожиданный визит украинского президента имеет огромное значение, говоря, что эта поездка усилит роль Америки как арсенала демократии в ожесточенной войне за выживание Украины и пришлет потрясающий публичный упрек президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, первая поездка Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России в феврале подчеркивает историческую роль президента Джо Байдена в возрождении западного альянса. Американские журналисты также сравнивают визит украинского президента с прибытием Черчиля в Вашингтон 81 год назад, отмечая, что Зеленский идет по следам британского премьер-министра.

Также предлагается анализ пакета помощи, о котором объявили в администрации Байдена, в частности, что в него может войти и как это может повлиять на войну в Украине.

Издание также считает, что поездка Зеленского в Вашингтон знаменует победу в пиар-войне с Путиным. В то время как украинский президент использовал СМИ, чтобы стать постоянной фигурой на экранах по всему миру, российский президент, бывший мастер пропаганды, руководит собственной программой через контролируемые государственные СМИ РФ.

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В то же время в Кремле заявили, что Москва не видит шансов на мирные переговоры между Россией и Украиной и что западные страны, осуществляя новые поставки оружия Киеву, "приводят к обострению конфликта", пишет издание.

Кроме того, российский президент сказал, что усилия по мобилизации должны быть модернизированы и оцифрованы после того, как "частичная мобилизация" осенью вызвала проблемы.

Кроме того, на интернет-страницах CNN сообщается, что администрация Байдена создала большую рабочую группу для расследования того, как американские и западные компоненты, включая микроэлектронику американского производства, попадают в беспилотники иранского производства, сотни которых Россия запускает по Украине.

Также издание пишет, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг, 22 декабря, прибудет в Москву, чтобы обсудить ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

Журналисты отмечают, что вечером 21 декабря знаковые места по всему миру выключат свет в знак солидарности с Украиной. Известная лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и Си-Эн-Тауэр в Торонто в 20.00 (по местному времени) будут без освещения.

Politico:

Издание предлагает анализ о том, чего хочет украинский лидер Зеленский, но что вряд ли получит от президента США Байдена, отмечая, что оба хотят укрепить поддержку Украины со стороны Конгресса США, хотя у них несколько разные цели.

В то же время бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине – через несколько часов после того, как Украина подтвердила, что ее президент Владимир Зеленский следует в Вашингтон, чтобы посетить своего американского коллегу Джо Байдена, отмечают в издании.

Сообщается, что Россия заявила об усилении военного присутствия в северо-западных частях страны в ответ на заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО. В то же время Путин пообещал достичь целей войны Кремля против Украины, несмотря на ряд неудач для российских войск, заставивших Москву вывести войска из многих украинских регионов.

Также журналисты пишут, что украинская церковь впервые разрешила праздновать Рождество 25 декабря. Это разрешение на смещение даты празднования Рождества может усилить разрыв между двумя враждующими церквями страны, одна из которых связана с Москвой.

новогодняя елка в Киеве, фото: gettyimages

Gazeta Wyborcza:

Польское издание называет визит Зеленского в США историческим событием, отмечая, что эта неожиданная поездка является сигналом не только Владимиру Путину.

Польское медиа сообщает, что Ченстоховский политехнический университет собирает металлические банки, из которых будет производить окопные свечи для украинских воинов. Такую инициативу организовали украинские выпускники вуза.

Также журналистка издания рассказывает истории украинцев о том, как в начале войны родственники в России говорили, что Украина должна быстро сдаться, чтобы избежать лишних жертв. Сейчас они закупают средства гражданской защиты и обустраивают подвалы на случай украинских обстрелов. Люди в России боятся сказать слово "война", но мобилизация меняет их взгляды.

В контексте поездки президента РФ Путина в Беларусь и его встречи со своим визави Лукашенко 19 декабря издание предлагает интервью с доктором Мацеем Мильчановским, являющимся экспертом по безопасности в Университете Жешува. По его мнению, Путин хочет призвать президента РБ Лукашенко к порядку и заставить его понять, что идет война, в которой его руки в крови и нет пути назад.

Также опубликована статья Тимоти Хартона Эша о том, почему пришел конец "русскому миру". Автор отмечает, что, будучи в Украине, понял, что самая большая угроза – это не Запад, а именно Путин. А имперская война Кремля оттолкнула всю бывшую империю от русской культуры и языка.

Кроме того, сообщается, что в рамках акции солидарности "Час за Украину" в Польше выключат подсветку моста Пилсудского в Торуне. Также в Быдгоще отключат подсветку ратуши на площади Старый Рынок, пилон Университетского моста и Млыны Ротера.

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