"Зеленский в реанимации": хакеры взломали известные радиостанции и распространили фейк
21 июля на радиостанциях "Мелодия" и "Байрактар" хакеры распространили информацию о том, что Владимир Зеленский попал в реанимацию, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
О кибератаке на серверы и сети радиостанций сообщили в медиахолдинге TAVR Media, в который входят эти радиостанции.
"Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы", – отметили в сообщении.
В холдинге подчеркнули, что "ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности".
Перед тем в сети слушатели радиостанций распространили информацию о том, что во время эфира на радио "Мелодия" и радио "Байрактар" роботизированный голос "ведущей" сообщил, что состояние здоровья Владимира Зеленского ухудшилось, он попал в реанимацию, а обязанности главы государства исполняет спикер ВРУ Руслан Стефанчук.
Справка. В управлении радиогруппы TAVR Media – девять радиостанций: Хит FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодия FM, Наше Радио, Radio JAZZ, Classic Radio и от недавнего времени – Радио Байрактар.
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