Зеленский в разговоре с генсеком НАТО призвал передать Украине больше тяжелого оружия для контрнаступления
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что Генеральный секретарь Альянса выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Оленовке.
Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению.
Также Зеленский отметил важность получения нашим государством от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО. Он сделал упор на важность обеспечения полного финансирования указанной помощи.
"Президент отдельно обсудил с Генеральным секретарем Альянса состояние обработки запросов Украины в НАТО относительно помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставок необходимого оборудования. Йенс Столтенберг приветствовал соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправке из Одессы первого судна" , – пишут в ОП.
Кроме того, глава государства пригласил Генерального секретаря НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.
- Напомним, лидеры консервативной партии поддерживают идею выдвижения премьера Британии Бориса Джонсона на должность генерального секретаря НАТО
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