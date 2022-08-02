Зеленский в разговоре с генсеком НАТО призвал передать Украине больше тяжелого оружия для контрнаступления

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что Генеральный секретарь Альянса выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Оленовке.

Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению.

Также Зеленский отметил важность получения нашим государством от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО. Он сделал упор на важность обеспечения полного финансирования указанной помощи.

"Президент отдельно обсудил с Генеральным секретарем Альянса состояние обработки запросов Украины в НАТО относительно помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставок необходимого оборудования. Йенс Столтенберг приветствовал соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправке из Одессы первого судна" , – пишут в ОП.

Кроме того, глава государства пригласил Генерального секретаря НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.

Напомним, лидеры консервативной партии поддерживают идею выдвижения премьера Британии Бориса Джонсона на должность генерального секретаря НАТО

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