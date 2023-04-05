Зеленский в Польше подпишет протокол об оборонной технике для Украины

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованный канцелярией премьер-министра план визита.

5 апреля Зеленский начал визит в Польшу для обсуждения оборонного и экономического сотрудничества. Украинский президент подпишет соглашение о поставках вооружения.

"Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду подпишут протокол о намерениях по поставке оборонной техники", - пишет ведомство.

Сообщается, что соглашение включает в себя бронетранспортер Rosomak польского производства.