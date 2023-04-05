Зеленский в Польше подпишет протокол об оборонной технике для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу подпишет протокол по поставкам оборонной техники и БТР Rosomak
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованный канцелярией премьер-министра план визита.
5 апреля Зеленский начал визит в Польшу для обсуждения оборонного и экономического сотрудничества. Украинский президент подпишет соглашение о поставках вооружения.
"Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду подпишут протокол о намерениях по поставке оборонной техники", - пишет ведомство.
Сообщается, что соглашение включает в себя бронетранспортер Rosomak польского производства.
- Утром 5 апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Он вручил Зеленскому высшую награду страны.
- Также во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу может произойти оформление дорожных карт региональной интеграции Украины с Польшей, странами Балтии и Скандинавии.
- В Польше визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской воспринимается как большое событие – весь мир смотрит на них как на символ несокрушимости и этот символ приезжает в Польшу, сказала корреспондентка Эспрессо Залевская.
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