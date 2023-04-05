Об этом и не только мировые СМИ писали 5 апреля:

The New York Times

Издание пишет о боях за Бахмут, говоря, что там "смерть доставляют дистанционно и наблюдают на видео". Использование беспилотных летательных аппаратов для обнаружения противника и наведения артиллерийского огня стало основным элементом войны для Украины и России, особенно в борьбе за контроль над Бахмутом. Журналисты рассказывают, что бомбардировка с обеих сторон с помощью дронов – одна из типичных форм боевых действий вокруг города Донецкой области и других городов и городков на востоке Украины, где продолжается ожесточенная борьба.

По словам украинского командира, жестокие бои идут в центре украинского города Бахмут. Военный пообещал защищать разрушенный город на фоне все больших признаков того, что Россия продвигается вперед в своей кампании за контроль над городом, ставшим центром боевых действий на восточном фронте войны.

Может ли Китай достичь мира в Украине, задаются вопросом журналисты NYT. Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший с визитом в Пекин, говорит, что нет. Он приехал полный решимости выделить особую роль для Европы, чтобы избежать конфронтации Америки с настойчивым Китаем, и убежден, что для последнего есть место для прекращения войны в Украине. Макрон надеется, что Пекин может быть полезным для того, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине, но как именно – непонятно, отмечают в издании.

В то же время отмечается , что посол Китая в ЕС Фу Цун пытается отдалить Пекин от Москвы. Он заявил, что Китай не был на стороне России в войне в Украине. ""Без ограничений" – это не что иное как риторика", - сказал он, ссылаясь на заявление в прошлом году об отношениях между странами, добавив, что критики неправильно истолковали отношения его страны с Россией, и предположил, что РФ и КНР связи могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

Также речь идет о том, что Китай сталкивается с давлением, чтобы обуздать Россию, но может оказать ограниченное влияние. Главного лидера Китая Си Цзиньпина на этой неделе во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном попросят усилить давление на Россию , чтобы она прекратила войну в Украине. Доказательства говорят о том, что он, скорее всего, разочарует.

Зеленский посещает Польшу в надежде заручиться общественной и официальной поддержкой, говорят журналисты NYT. Президента Украины, сменившего свой фирменный оливково-зеленый свитшот на более формальный черный, встретил в Варшаве военный оркестр в начале его первого официального визита в соседнюю Польшу, пишет издание, которое является одним из самых ярых сторонников Украины в борьбе за отпор российскому военному вторжению. После 24 февраля 2022 года это первая поездка Зеленского, окутанная пышностью и официальной церемонией Польши.

Российское председательство в Совете Безопасности столкнулось с первым проявлением сопротивления, когда Великобритания заблокировала веб-трансляцию ООН неформального заседания Совета на этой неделе о принудительном перемещении украинских детей в Россию. Миссия Великобритании в ООН заявила , что заблокировала трансляцию из-за того, что Россия запланировала выступление своего уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на встрече.

Речь также идет о том, что высший правозащитный орган ООН во вторник избрал ветерана-правозащитника для расследования возможных нарушений прав человека в России. Это впервые был назначен эксперт-монитор для расследования и отчета о постоянном члене Совета Безопасности, который теперь возглавляет этот орган.

NYT пишет об арестованном в России американском журналисте Эване Гершковиче, указывая на то, что ранее он рассказывал истории о репрессиях российских журналистов, потому что его работа The Wall Street Journal включала репортажи об усилиях россиян помочь другим репрессированным. Сейчас российские журналисты рассматривают его арест как дерзкую атаку на свободу печати.

Кроме того, сообщается , что чиновник Госдепартамента США вызвал российского посла в Вашингтоне на встречу в штаб-квартире агентства из-за задержания Россией репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Politico

НАТО в ходе войны в Украине пытается сменить своего руководителя, пишет издание. Работа внезапно стала политически деликатной и громкой, что побуждает людей называть такие имена, как Урсула фон дер Ляйен, что маловероятно пока. Это слухи, надувающие брюссельский пузырь. Замечается, что у фон дер Ляйен хорошие рабочие отношения с Вашингтоном, она бывший министр обороны и как президент Еврокомиссии имеет опыт работы с большинством глав правительств стран НАТО. Кроме того, если ее выберут, она станет первой женщиной-лидером альянса.

The Washington Post

Макрон и Европа делают ставку на Китай, утверждают журналисты. На этой неделе состоится интересное геополитическое объединение. В тот же день, когда спикер палаты представителей Кевин Маккарти встречается с президентом Тайваня Цай Ин Вэнь в Калифорнии, президент Франции Эмманюэль Макрон приземляется в Китае с большим трехдневным туром по стране и встречами. Главное в повестке дня – война в Украине. Возможно, Макрон потерпел неудачу в своих усилиях отговорить президента России Владимира Путина от его вторжения в прошлом году, но вместе с другими лидерами Западной Европы он считает, что Пекин может сдержать самые дурные инстинкты России, от размещения ядерного оружия до его издевательств над украинским мирным населением.

США усилят противовоздушную оборону Украины пакетом вооружений на 2,6 миллиарда долларов. Отмечается , что администрация Байдена заявила, что приобретет ракеты с лазерной наводкой и грузовики, предназначенные для борьбы с беспилотниками противника. До доставки этих предметов, возможно, еще несколько месяцев. В общей сложности администрация пообещала более 35 миллиардов долларов военной помощи Украине с момента вторжения России почти 14 месяцев назад.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, которого Россия обвинила в шпионаже в пользу Соединенных Штатов, "неправомерно задержан". Госдепартамент продолжает оценивать обстоятельства задержания Кремлем американца, что добавило еще один элемент трения в напряженные американо-российские отношения.

В то время как Путин сказал новым послам, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что отношения между Россией и США "переживают глубокий кризис".

The Guardian

Французский президент Эмманюэль Макрон во время своего трехдневного визита в Пекин надеется отговорить Си Цзиньпина от поддержки вторжения России в Украину, а также убедить развивать европейские торговые связи с Китаем. По прибытии в китайскую столицу Макрон заявил, что хочет опровергнуть мнение о том, что между Китаем и Западом существует "неизбежная спираль роста напряженности". Также он намерен "восстановить стратегическое и глобальное партнерство с Китаем", подразумевая усиление торговых связей Франции со второй по величине экономикой мира.

Макрон, общаясь с журналистами, также предупредил , что каждый, кто поддерживает Россию в украинском конфликте, является соучастником.

Сообщается также, что Зеленского с военными почестями встретили с визитом в Польше. Поездка в среду, 5 апреля, стала первой совместной поездкой президента Украины и первой леди за границу после вторжения России. Больше читайте в новости .

Британское издание рассказывает историю охранника Путина, старшего российского офицера службы безопасности Глеба Каракулова, служившего капитаном в федеральной службе охраны, и в прошлом году бежавшего из России. Он поделился рассказом о параноидальном образе жизни президента РФ Владимира Путина, подтвердив детали тайной сети поездов, идентичных офисов в разных городах, строгого личного карантина и усиленных протоколов безопасности.

Сообщается , что президент Беларуси и близкий соратник Владимира Путина Александр Лукашенко прибыл в Москву для встречи с российским лидером. Они обсудят широкий спектр вопросов, касающихся белорусско-российских отношений.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими официальными лицами в Калининграде для переговоров относительно контролируемой Москвой Запорожской АЭС на юге Украины.

BBC

Издание предлагает анализ встречи Эмманюэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен с Си Цзиньпином в Пекине, отмечая, что они будут посылать сообщения о единстве даже тогда, когда Китай стремится использовать потенциальные трещины в альянсах Европы. Своими попытками привлечь Владимира Путина президент Франции, вероятно, сыграет роль хорошего полицейского. Спикер Елисейского дворца сказал журналистам, что господин Макрон нашел "точки совпадения с китайскими предложениями" о прекращении войны. Тем временем кое-кто назвал госпожу фон дер Ляйен "плохим полицейским из Брюсселя", учитывая ее крепкие отношения с президентом США Джо Байденом и громкую поддержку позиции НАТО.

CNN

Президент России Владимир Путин, не приводя доказательств, обвинил западные спецслужбы в причастности к "терактам", совершенным на территории России, добавив, что "сообщники" также действуют в аннексированных Россией украинских регионах. "Есть основания полагать, что к подготовке таких диверсий и терактов привлечен потенциал третьих стран западных спецслужб", – сказал Путин.

Он также добавил , что ситуация в четырех областях Украины, объявленных аннексированными Россией, "остается напряженной". По его словам, разрабатывается "долгосрочная программа" укрепления экономики регионов.

Президент России Владимир Путин также сообщил новому послу США в Москве Линн Трейси, что в конфликте в Украине виновата поддержка Вашингтоном протестующих на Майдане в 2014 году.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил , что запрет России на европейский футбол будет тяжело изменить, пока не прекратится война. Отмечается, что совместно с ФИФА УЕФА отстранил все российские международные и клубные команды от соревнований "до дальнейшего сообщения" в феврале прошлого года после вторжения России в Украину.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил , что решение пригласить Украину на встречу министров иностранных дел НАТО "подрывает принцип единства Альянса". Его комментарии прозвучали после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе во вторник, посвященной вступлению Финляндии в НАТО. На встрече присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, несмотря на то что Украина сейчас не является членом НАТО.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что хочет "получить гарантии безопасности для Украины" на предстоящем саммите НАТО в литовском Вильнюсе в июле. Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский посещает соседнюю Польшу, одного из ближайших союзников Киева, чтобы подписать двусторонние соглашения и провести экономический форум с Дудой.

Украинский глава государства признал возможность вывода войск из восточного города Бахмут, но заявил, что поставка боеприпасов союзниками Украины укрепит оборону его военных. Зеленский назвал ситуацию в Бахмуте самой сложной в стране. Этот город уже несколько месяцев подвергается нападениям российских войск.

По словам западных официальных лиц, российские войска достигли "очень медленного прогресса" в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на то что привлекли большое количество солдат и понесли огромные потери. За последние несколько недель российский прогресс можно "измерить метрами", заявили западные чиновники, также назвав заявление основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что Бахмут был захвачен, "достаточно отчаянной" попыткой.

На Западе также считают , что Украина наносит глубокие удары и накапливает определенные боеприпасы перед ожидаемым контрнаступлением в ближайшие месяцы. По их словам, Украина будет накапливать боеприпасы перед контрнаступлением, но они не заметили никакой недостачи, ограничивающей повседневные операции.

В то время как у России проблемы с созданием "обученной военной силы", западные чиновники видели , как Россия увеличила продолжительность призыва и расширила возрастной диапазон, но отметили, что там не прилагали усилия для запуска второй мобилизации. Но кроме привлечения людей в России к военным, Москва испытывала трудности с их обучением.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что недавнее обещание России разместить стратегическое и тактическое ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что совместное заявление России и Китая, объявленное в конце марта, было "пустыми обещаниями".

Речь идет о том, что президент Польши Анджей Дуда наградил украинского лидера Владимира Зеленского "наистаршим и наивысшим" орденом страны - орденом Белого Орла, который вручают "выдающимся личностям".

Представитель МИД России Мария Захарова в среду обвинила руководителей медиаорганизаций, осудивших арест американского журналиста Эвана Гершковича, в "лицемерии", поскольку они не осудили убийство прокремлевского российского военного блогера Владлена Татарского в минувшие выходные.

Gazeta Wyborcza

НАТО предостерегает Китай от вооружения России. А европейцы пытаются использовать торговые связи с Пекином, чтобы повлиять на Китай. Углубление партнерства Китая с Россией, ведущей агрессивную войну в Украине, сделало Пекин игроком, оказывающим непосредственное влияние на порядок безопасности в Европе. Именно поэтому китайский вызов был одним из главных пунктов встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду.

Украина закупит польские "росомахи" и карабины "Грот". В ходе визита Зеленского в Варшаву в канцелярии премьер-министра подписаны соглашения о сотрудничестве Польши в восстановлении Украины, а также о сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами обеих стран. Переговоры также касались экспорта зерна. "Польша первой предупреждала и Польша первой поддержала Украину, теперь мы ожидаем участия в реконструкции", – сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Больше о визите президента Владимира Зеленского в польскую столицу читайте в материале .

Реально о контрнаступлении можно будет говорить лишь тогда, когда будет превышена критическая масса поставок тяжелого вооружения. И это еще не тот момент, считает экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. В настоящее время он является председателем правления Украинского центра оборонных стратегий. В 2019-2020 годах возглавлял Министерство обороны Украины. Gazeta Wyborcza предлагает аналитическое мнение эксперта относительно текущей ситуации на фронте и запланированного контрнаступления.

Сообщается , что Международная федерация фехтования хотела заставить организаторов соревнований в Познани привезти в Польшу фехтовальщиц из России и Белоруссии. Но польские организаторы упразднили турнир Кубка мира, который был запланирован на 21–22 апреля в Познани. Соревнования должны были стать частью квалификации к олимпийскому турниру по фехтованию в Париже.