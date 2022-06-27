Зеленский: в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских

Об этом он написал в Telegram.

"Полтавщина. Кременчуг. Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. Спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - отметил Зеленский.

Он добавил, что никакой опасности для армии и стратегической ценности у центра не было.

"Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", - подытожил президент.