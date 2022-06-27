Зеленский: в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Кременчуга Полтавской области, где россияне попали в торговый центр, в котором находились более тысячи человек
Об этом он написал в Telegram.
"Полтавщина. Кременчуг. Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. Спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - отметил Зеленский.
Он добавил, что никакой опасности для армии и стратегической ценности у центра не было.
"Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", - подытожил президент.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие.
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