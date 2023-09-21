Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом, фон дер Ляен и Иоханнисом

Об этом сообщает Офис президента Украины .

Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Президент Украины отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры в преддверии зимы и функционирования "зернового коридора". Он отметил, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.

Переговоры с Урсулой фон дер Ляен, Клаусом Иоханнисом и вице-премьер-министром Болгарии Марией Габриэль касались доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.

"Украина – будущий член ЕС, и мы должны совместно работать над постоянной либерализацией торговли и недопущением каких-либо односторонних ограничений", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что Украина вместе с Румынией и Болгарией ищет способы увеличения транзита "Путями солидарности". В частности, через территорию Румынии обеспечивается более 60% транзита проходящего им украинского зерна.

Также стороны обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

7 апреля Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.