Об этом Зеленский сказал в обращении.

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, а для всего континента", - сказал Зеленский.

Президент также сказал, что на восточном фронте происходит жестокое противостояние, однако ВСУ держат позиции и продвигаются вперед.

"Донетчина, Луганщина - наш Донбасс, где продолжаются жесточайшие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В общем держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои! " – сказал Зеленский.

Кроме того, президент заявил о наличии стратегии по обеспечению электроснабжения.

"У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним. ", – сказал Зеленский.

Также президент рассказал о работе во внешней политике.

"Сегодня говорил с премьер-министром Греции. Подвели итоги года, поблагодарил Грецию за поддержку нашего государства. Согласовали на следующий год, как можем сделать сотрудничество еще более содержательным. Провел совещание с нашими международниками. Много вопросов, но главное - те меры, которые мы готовим для усиления Украины уже в январе и феврале. Украина сохранит достигнутое лидерство во внешней политике и будет еще более активной, это сто процентов", - сказал Зеленский.

Президент также отметил работу волонтеров, помогающих армии и гражданским.

"Сегодня впервые состоялась церемония награждения наших волонтеров "Золотым сердцем". Это справедливо и честно - по итогам года отметить тех, кто весь год помогает нашей обороне, помогает людям и всему нашему государству. Спасибо каждому и каждой, кто воюет за наше государство. Кто помогает украинцам. Кто работает ради Украины и нашего будущего. Слава всем нашим людям! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

По данным Воздушных сил ВСУ, 29 декабря РФ запустила по Украине 70 ракет, украинские военные уничтожили 58 из них.

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