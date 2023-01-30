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Главная война с Россией Зеленский в Николаевской области провел совещание по ситуации в регионе, а также совместно с премьер-министром Дании посетил раненых украинских воинов в госпитале
Обновлено

Зеленский в Николаевской области провел совещание по ситуации в регионе, а также совместно с премьер-министром Дании посетил раненых украинских воинов в госпитале

30 января, 2023 понедельник
15:14
война с Россией

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Николаевской области

Об этом заявила пресс-служба офиса президента Украины.

Стало известно, что во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством региона и областного центра, командованием ОУВ "Херсон", а также руководителями силовых ведомств Николаевской области.

Участники обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак со стороны России.

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Пресс-служба добавляет, что в этом контексте были рассмотрены вопросы текущего состояния энергетической инфраструктуры региона, средств ее защиты и темпов восстановления.

"Также речь шла о восстановлении учебных заведений Николаевщины. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы кратко- и долгосрочного восстановления экономики области и создания рабочих мест", - говорится в сообщении.

Также в telegram главы государства сообщается о визите Зеленского вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен к раненым украинским защитникам в одном из госпиталей Николаева.

"Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большое спасибо всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!", - отмечается в сообщении.

  • В воскресенье, 29 января, Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушал информацию разведки о возможных действиях врага на ближайший период.

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Мир
Владимир Зеленский
Дания
Николаевщина
Военные новости
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