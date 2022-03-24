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Зеленский в НАТО: "Вы можете предоставить нам 1% всех ваших самолетов и танков, это даст вам 100% безопасности"

24 мартa, 2022 четверг
13:08
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил странам-участницам Северо-Атлантического альянса, какая помощь нужна Украине, чтобы победить в войне

Об этом он сказал во время выступления в режиме видеоконференции на экстренном саммите НАТО, начавшемся 24 марта, пишет Espreso.TV .

"За месяц войны Россия выпустила против наших городов тысячи различных ракет, совершила сотни авиа-налетов. Я еще 24 февраля обратился к вам с абсолютно логичным просьбой – помочь закрыть наше небо в любом формате. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. Украина не имеет мощного противоракетного оружия. Есть значительно меньшая авиация, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе - это применение оружия массового уничтожения. Вы видите последствия, сколько людей убито и мирных городов разрушено", - сказал Зеленский.

Президент Украина напомнил, что наша армия противостоит уже месяц в неравных условиях и он уже месяц повторяет одно и то же: "Чтобы спасти людей и украинские города Украине, нужна военная помощь без ограничений".

"Как без ограничений Россия применяет нам весь свой арсенал. Разрушает все живое, любые объекты: от жилых домов до церквей, складов с едой университетов и больниц. Украина обращалась к вам за самолетами, чтобы мы не теряли столько людей и у вас тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного. Мы обращались за танками, чтобы мы могли деблокировать наши города, которые сейчас погибают: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и другие города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод, потому что там ни воды, ни еды, ничего нет. У вас есть не менее 20 тысяч танков, Украина просила 1% от всех ваших танков. Отдать нам, или продать нам, но у нас пока нет ясного ответа. Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи", - подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами.

"Мы просто хотим спасти наших людей и выжить. Как и любой народ мы имеем право на жизнь, право на этот один процент. Я не виню сейчас НАТО, хочу, чтобы вы поняли, вы не должны, это не ваши ракеты, это не ваши бомбы разрушают наши города.… Хочу чтобы вы знали, Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, российской оккупации, предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся. Я уверен, что вы уже понимаете, что Россия не думает останавливаться и хочет пойти дальше, в сторону восточных членов НАТО", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за военную помощь, оказываемую отдельными членами НАТО.

Но я прошу пересмотреть хотя бы на 1% ваше отношение, ваши собственные оценки и позаботиться о безопасности в Европе и мире. Вы можете предоставить нам 1% от всех ваших самолетов, 1% от всех ваших танков. Мы не можем это просто купить. Такие поставки зависят только от политических решений НАТО: системы залпового огня, противокорабленное оружие, средства противовоздушной обороны, разве можно выстоять в такой войне без этого? Когда это у нас наконец-то будет, это даст нам и вам 100% безопасности", - подытожил Зеленский.

  • Напомним , больше никогда не говорите нам, что украинская армия не отвечает стандартам НАТО, - Зеленский.

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Владимир Зеленский
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