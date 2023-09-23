Зеленский в Люблине вручил госнаграды корреспондентке Еспресо Бьянке Залевской и медику-волонтёру

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Журналистку Бьянку Залевскую Зеленский наградил орденом княгини Ольги ІІ степени, а медика-волонтера Дамиана Дуду орденом "За заслуги" ІІІ степени. Он отметил их весомый личный вклад в поддержание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и укрепление украинско-польского сотрудничества.

"То, что вы делаете – большой труд – помогать, поддерживать украинцев на фронте, которые реально защищают не только Украину, но и, я считаю, Европу, весь мир, наши общие ценности", - отметил президент во время награждения.

Зеленский добавил, что благодарен всему польскому народу, который продолжает помогать украинцам.

"Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали. Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая крепость между нашими людьми", - добавил президент.

Справка. Журналистка TVN Discovery Poland и специальная корреспондентка Еспресо Бьянка Залевская с 2014 года работала в зоне АТО на Донбассе, где получила тяжелое ранение. Как волонтер собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь. С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпиталы Республики Польша.

Медик-спасатель Дамиан Дуда собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт воинов, раненых на линии фронта. Также он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.