Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Зеленский в Люблине вручил госнаграды корреспондентке Еспресо Бьянке Залевской и медику-волонтёру

Зеленский в Люблине вручил госнаграды корреспондентке Еспресо Бьянке Залевской и медику-волонтёру

23 сентября, 2023 суббота
21:14
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды гражданам Польши: корреспондентке Еспресо Бьянке Залевской и медику-волонтёру Дамину Дуде

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Журналистку Бьянку Залевскую Зеленский наградил орденом княгини Ольги ІІ степени, а медика-волонтера Дамиана Дуду орденом "За заслуги" ІІІ степени. Он отметил их весомый личный вклад в поддержание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и укрепление украинско-польского сотрудничества.

"То, что вы делаете – большой труд – помогать, поддерживать украинцев на фронте, которые реально защищают не только Украину, но и, я считаю, Европу, весь мир, наши общие ценности", - отметил президент во время награждения.

Зеленский добавил, что благодарен всему польскому народу, который продолжает помогать украинцам.

"Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали. Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая крепость между нашими людьми", - добавил президент.

Справка. Журналистка TVN Discovery Poland и специальная корреспондентка Еспресо Бьянка Залевская с 2014 года работала в зоне АТО на Донбассе, где получила тяжелое ранение. Как волонтер собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь. С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпиталы Республики Польша.

Медик-спасатель Дамиан Дуда собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт воинов, раненых на линии фронта. Также он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.

  • Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская наградили украинцев отличием "Национальная легенда" в День Флага. Глава государства сказал, что это благодарность людям за их преданность.
Украина
Польша
Владимир Зеленский
Война с Россией
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
23 сентября, 2023 суббота
Австралия поддержала отмену права вето РФ в Совете Безопасности ООН
танк Leopard 1
22 сентября, 2023 пятница
Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
23 сентября
21:12
Эксклюзив
москва, кремль
Долгой войны быть не может: путинская верхушка может сохранить власть только одним способом, - Пионтковский
21:10
Обновлено
"Динамо" - "ЛНЗ"
"Шахтер" упустил победу над ФК "Рух". Результаты и расписание всех матчей 8-го тура УПЛ
21:07
Обновлено
Кабмин
Реестр олигархов начнут заполнять уже после войны. Объяснение Минюста и Стефанчука
21:03
Новое российское ИПСО в фейсбуке: обвиняют украинские власти в безразличии к судьбе пленных
21:03
Эксклюзив
Ахиллесова пятка найдется и у Путина: американский эксперт Фрид о помощи Украине
20:34
Иностранный портал приобрел права на трансляцию УПЛ за границей
20:30
Сбежали из дома на авто, потому что мама забрала гаджеты: в США полиция остановила 10-летнего водителя с сестрой
19:58
На фото последствия обстрелов в Сумской области
На Днепропетровщине сдетонировал российский боеприпас: пострадал 12-летний мальчик
19:57
Эксклюзив
Кадыров превратился в овощ, - сын экс-президента Республики Ичкерия Масхадов
19:51
На фронте произошло 15 боетолкновений, ВСУ отразили 9 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
19:34
Митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов)
"Русичи", "фашистские черви" и духовник Путина: в Мелитополе оккупанты открыли мультимедийную выставку "Россия - моя родина"
19:21
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
Власти Азербайджана изымают оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе, - Алиев
19:00
Эксклюзив
Санкции несовершенны, но они наносят ущерб экономике РФ, - американский эксперт Фрид
18:50
Обзор
Украинские премьеры: "Любовь без контракта" – когда второклассники снимали для первоклассников. Рецензия
18:38
Squid Game
Netflix опубликовал тизер реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
18:35
Обзор
Продолжение зернового эмбарго и приближение выборов: почему возникло напряжение между Украиной и Польшей
18:30
В США хирурги провели вторую в истории трансплантацию сердца свиньи мужчине
18:13
Экс-главу Роскосмоса Рогозина назначили оккупационным сенатором РФ от Запорожской области
18:05
Эксклюзив
После нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне, - Пионтковский
18:04
Более 2,8 тысячи населенных пунктов остаются оккупированными с начала полномасштабного вторжения
17:55
Верещук призвала украинцев временно уехать из Крыма
17:33
Обновлено
Оккупанты атаковали Херсон и область: есть погибшая, 2 раненых
17:24
В Верховной Раде еще нет 226 голосов за запрет УПЦ (МП), продолжаются дискуссии внутри разных партий, - Стефанчук
17:10
Граница с Беларусью: в течение недели вырыты еще 3 км окопов и выложены еще 2 тысячи мин
17:05
Россия клонирует сайты украинских медиа для распространения фейков
17:00
OPINION
Виталий Шабунин
Сильная страна невозможна без эффективных государственных институтов
16:56
"Россияне ненавидят нашу технику": командир ВСУ о тяжелых боях на Бахмутском направлении
16:46
"Это уже реальность". Руководитель оккупированного Севастополя сказал горожанам самим обустраивать укрытия
16:42
Эксклюзив
Война в Украине ставит китайцев в затруднительное положение, - американский эксперт Фрид
16:31
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, почему именно по штабу ЧФ РФ был нанесен удар
16:19
В Украине завершили снимать художественный фильм "Буча"
15:53
Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины, - кандидат в президенты Финляндии
15:30
Обзор
"Заря" - это снова мужики, футзальная сборная проиграла Польше, а Магучих установила рекорд сезона: главные новости украинского спорта за неделю
15:30
НБУ разработал курс финансовой грамотности для граждан: как присоединиться
15:20
США, Южная Корея и Япония договорились жестко реагировать на любые совместные действия РФ и КНДР, угрожающие региональной безопасности
15:18
Пророссийские боевики, зерно из Украины: Зеленский встретился с руководителем Судана
15:13
Стефанчук рассказал, какие нардепы регулярно не появляются на заседаниях Верховной Рады
15:11
Автоматы, патроны, гранаты, мина и ракета: в Киевской области у работника военкомата во время обысков обнаружили целый арсенал
15:03
Байден готов обеспечить Вьетнам оружием для защиты от Китая, - Reuters
14:27
Обновлено
Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море: сколько на них "калибров"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV