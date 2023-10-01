Зеленский в Киевской крепости вручил Героям Украины "Золотые Звезды". Часть наград получили близкие павших воинов

Об этом идет речь на сайте президента.

"Сегодня, в особый день, у нас есть особая миссия. Миссия благодарности. Миссия верности. Церемония вручения государственных наград Украины тем, кто отличился в ее защите. И торжественная клятва наших военных лицеистов, которым еще предстоит получить уважение украинского народа. Уважение, которое надо заслужить. Но которое будет абсолютным, когда его добываешь достойно", - сказал глава государства.

Награды, полученные посмертно

Сообщается, что Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным подполковника Василия Богача, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ подполковник оставался в Мариуполе, лично участвовал в уничтожении и взятии в плен российских военнослужащих. В результате одного из вражеских авиаударов по городу получил многочисленные осколочные ранения. Погиб в начале мая 2022 года в госпитале на Азовстали после попадания туда сверхтяжелой авиабомбы.

Высшую государственную награду также получили родные сержанта Игоря Колесниченко, который был удостоен ее посмертно. В мае прошлого года вблизи Новолуганского Донецкой области на наблюдательном посту сержант обеспечивал уничтожение врага, а затем вывел личный состав из окружения на более выгодные позиции. Погиб, закрыв своим телом побратима во время вражеского артобстрела.

Президент вручил орден "Золотая Звезда" родным погибшего летчика – Героя Украины майора Данила Мурашко, который с первых дней войны до января 2023 года совершил 141 боевой вылет, уничтожил много бронированной техники, живой силы и складов агрессора. Его самолет был подбит вражеским истребителем, Мурашко пытался отвести свою машину от жилых строений, из-за чего не смог безопасно катапультироваться и героически погиб.

Звания Героя Украины посмертно удостоен также мастер-сержант Максим Стрижак, который с января 2023 года с побратимами храбро сдерживал наступление российских войск в районе Бахмута. Погиб 15 января в бою с врагом, штурмовавшим город.

Орден вручили семье погибшего Героя Украины – старшего лейтенанта Владислава Скворцова, который в начале войны отличился во время боев за Ахтырку и освобождение Тростянца. В апреле 2022 года в Харьковской области организовывал эвакуацию раненых. Прикрывая огнем подразделение, получил ранение, несовместимое с жизнью.

Золотую Звезду получили и родители командира минометной батареи, старшего лейтенанта Андрея Сороки, который летом прошлого года отличился в боях близ Марьинки на Донетчине. Он также героически вынес тяжелораненого побратима с поля боя.

Посмертно удостоен звания Героя Украины и главный сержант роты огневой поддержки Александр Федорченко. В январе 2023 года благодаря его действиям были своевременно эвакуированы более 60 раненых военнослужащих. В марте в Донецкой области его экипаж попал под минометный обстрел, и Александр Федорченко получил смертельное ранение.

Орден получили также родные военного медика Евгения Храпко, который с 2014 года нес службу добровольцем в зоне АТО на Донбассе, а с 2016-го - в составе ВСУ. После полномасштабного вторжения РФ защищал Харьков и участвовал в освобождении населенных пунктов Харьковской области, спас жизнь многим военнослужащим. В июне 2022 года автомобиль с экипажем Евгения наехал на мину, в результате взрыва он погиб.

Награды, которые глава государства вручил Героям лично

Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины, пилоту армейской авиации майору Алексею Гребенщикову, который с первых дней войны самоотверженно защищает Украину. В марте прошлого года в сверхсложных условиях выполнял задачи по поддержке защитников Мариуполя. В октябре 2022-го - январе 2023 планировал операции во время освобождения Николаевщины и правобережной части Херсонщины.

Также высшая государственная награда вручена подполковнику Семену Кухаренко, который весной и летом 2023 года защищал населенные пункты Донетчины, в частности Бахмут.

Золотую Звезду от Президента получил подполковник Александр Марчук, который в июле текущего года со своими подчиненными штурмовал позиции российских войск на Запорожье. Получив баротравму, продолжал умело управлять подразделением, без потерь вывел личный состав через заминированный участок.

Звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды" присвоено подполковнику Кириллу Перетятько, под руководством которого с июля по август 2023 года было уничтожено 65 воздушных целей противника.

Орден также получил Герой Украины, летчик армейской авиации капитан Игорь Харченко, совершивший за время отражения широкомасштабного вторжения РФ 107 боевых вылетов. В марте принял участие в операции по поддержке защитников Мариуполя.

Кроме того, "Золотая Звезда" вручена старшему лейтенанту Сергею Харченко, который с первых дней войны в составе батальона Национальной гвардии Украины уничтожил много российских оккупантов. Получил тяжелое ранение, но продолжил службу. Во время боя, который длился более 10 часов, умело корректировал огонь артиллеристов, в результате чего было уничтожено около 100 окупантов и около 20 единиц бронетехники.

Другие награды, врученные президентом

Владимир Зеленский также вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" четырем военнослужащим.

Глава государства передал украинским защитникам ордена Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени, ордена Данила Галицкого.

Кроме того, Президент вручил боевые знамена 47-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск, 1-й отдельной бригаде специального назначения 9-го армейского корпуса Сухопутных войск, 37-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских сил, 65-му отдельному береговому ракетному дивизиону 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-Морских сил, 130-му отдельному батальону территориальной обороны 241-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Были вручены ленты отличия Президента Украины "За мужество и отвагу" 201-й зенитной ракетной бригаде имени гетмана Филиппа Орлика Воздушных сил, 24-му отдельному штурмовому батальону "Айдар" 5-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск, 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского Национальной гвардии Украины, 24-му пограничному отряду имени Героя Украины старшего лейтенанта Вячеслава Семенова Государственной пограничной службы Украины, Центру специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Также переданы ленты почетных наименований, присвоенные 5-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск (почетное наименование "Киевская"), 22-й отдельной бригаде по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств (почетное наименование "Киевская Русь") 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск (почетное наименование "имени полковника Евгения Коновальца").